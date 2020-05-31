مع بدء إعادة الحياة إلى طبيعتها في الولايات المتحدة وانتهاء الإغلاق المفروض بفعل فيروس كورونا، تكافح صالات الجيم والنشاطات الرياضية في جذب روادها الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل صارم أكثر من ذي قبل.

يقول مايك ويكس وزوجته، وهما مدمنان للياقة البدنية، إنهما حاولا أن يمارسا التدريبات المنزلية أثناء الحجر الصحي، من تمارين الضغط وركوب الدراجات في جميع أنحاء المدينة وغيرها من الأنشطة، إلا أنه افتقد صالة الألعاب الرياضية، وفقا لموقع "ويست ميتشجان".

ويضيف ويكس أنه رغم من أنه يبلغ من العمر 66 عاما ويعد أكثر خطرا للإصابة بالفيروس، إلا أنه مع إعادة فتح الصالات الرياضية فإنه ذهب إليها على الفور رغم قلقه.

مع إعادة فتح الصالات الرياضية والأماكن الاجتماعية، فإنها تخضع لمجموعة من الإجراءات الاحترازية مثل: تباعد الآلات والدخول بدون لمس، إضافة إلى إجراءات النظافة؛ حيث يطلب من المستخدمين تنظيف جميع المعدات قبل وبعد الاستخدام.

وأفادت "مايندبادي"، وهي صالة للياقة البدنية، بأن جميع الحجوزات انخفضت بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضي لكنها تقول أنها ارتفعت فيما بعد نظرًا لرفع الولايات القيود.

أما عن "نيو هورايزون" لألعاب القوى في مدينة جيمستاون بولاية نيويورك، فإنها لا تسمح بالاشتراك للأعضاء الجدد لأنها اضطرت إلى تحديد أحجام الفصول من أجل الابتعاد الاجتماعي، وبالنسبة للصالات المفتوحة يجب على رواد التمرينات حجز فترة زمنية لا تزيد عن 45 دقيقة، ويغلق الجيم في 45 دقيقة بعد كل ساعة لتنظيف عميق لمدة 15 دقيقة.

وفي "بادي فيتنيس" في أتلانتا يحصل رواد الصالة الرياضية على فحص "ترمومتر" بدون اللمس وزجاجة مطهرة خاصة بهم إلى جانب تحذير صارم لتنظيف المعدات قبل الاستخدام وبعده، كما يُسمح بـ30 دقيقة فقط في المرة الواحدة في صالة الألعاب الرياضية والتي يرتادها موظفون من المراكز القريبة لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كان لدى المالك راد سلو، الكثير من اليائسين للعودة وعدد كبير من الأعضاء الذين ألغوا الاشتراك، "بعضهم خائفون وآخرين فقدوا وظائفهم"، هكذا قال سلاو الذي كان لديه أيضًا تدفق أعضاء جدد مؤخرًا لأن صالة الألعاب الرياضية الكبيرة في الشارع لم يتم إعادة فتحها.

ومع ذلك يقول الخبراء إن هناك نقصًا في المعايير الموحدة والتطبيق لصناعة اللياقة البدنية، قالت الدكتورة كريستين إنغلوند، خبيرة الأمراض المعدية في كليفلاند كلينيك بأمريكا: "لا يزال الوضع مقلقا إذا كانوا لا يرتدون قناعًا أو يمسحون المعدات".

ويتفق معظم الخبراء على أنه بالنسبة لغالبية الأمريكيين الأصحاء تحت 65 عامًا، هم الأكثر عرضة للمخاطر، قال الدكتور ديفيريك أندرسون، مدير مركز ديوك لإدارة مضادات الميكروبات والوقاية من العدوى: "يجب على الجميع أن يضعوا في اعتبارهم أن العالم الذي نحاول العودة إليه سيحمل مخاطر عديدة".

ومما يزيد الأمر خطورة أنه من المحتمل أن تشهد الصالات الكثير من الحجوزات بعد حالة الإغلاق، إذ تكافح العديد من الأماكن الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة لإعادة فتحها على الإطلاق.

تحولت صالة اليوغا في برايتون بولاية ميشيغان من جمع حوالي 40 ألف دولار في الشهر قبل الوباء إلى ألف دولار من التبرعات، حيث يقوم الطاقم المكون من 23 شخصًا بتدريس دروس عبر الإنترنت مجانًا، ومن المحتمل إغلاقه لمدة ثلاثة أشهر أخرى وعند إعادة فتحه، ستنخفض السعة بمقدار الثلثين ومن المرجح أن يغلق لمدة ساعة بين الجلسات للتنظيف.

يقول ماكمولين صاحب الصالة: "إذا طالت فترة الإغلاق أكثر من ذلك فلا يمكنني الاستمرار في التمويل من أموالي الشخصية، لذا سيتعين علينا أن نجعل الناس يدفعون مقابل دروس عبر الإنترنت".

أحضر آرون فولر، المشرف على النقل في جامعة أتلانتا قناعًا عندما عاد إلى فصله التدريبي الفاصل في نهاية الأسبوع الماضي ولكنه تخلص منه بعدما وجد صعوبة في التنفس، كما حرص على ارتداء القفازات واستخدم منشفة يده الخاصة.