جورج ويا يصدر أغنية للتوعية بخطر كورونا

أعلن مكتب الرئيس الليبيري جورج ويا، اللاعب الإفريقي الوحيد المتوج بجائزة الكرة الذهبية عام 1995، أن منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (يونسكو)، ستستخدم أغنية أصدرها لنشر التوعية حول فيروس كورونا المستجد.

ويأمل ويا في أن تجد أغنيته أصداء في بلاده الواقعة غرب القارة الافريقية والتي تضم 4,5 ملايين نسمة، للحد من تفشي فيروس "كوفيد-19".

وليست المرة الاولى التي يستغل ويا مهاراته الغنائية من أجل نشر التوعية. في عام 2014، وخلال تفشي وباء ايبولا، أصدر أيضا أغنية توعية حين كان لا يزال في منصب سناتور.

وجاء في بيان صادر عن مكتب ويا "أغنية "لتس ستاند توجاثر تو فايت كورونا" (فلنتحد سويا لمواجهة كورونا)، ستكون جزءا من المرحلة الثانية لحملة "دونت جو فايرال" (لا تنتشر) التي أطلقتها منظمة يونسكو، والتي تهدف إلى تثقيف وتوعية المجتمعات في جميع أنحاء افريقيا حول مخاطر الوباء".

وتابع البيان "يقول المنظمون إن الاغنية ستترجم الى اللغتين الفرنسية والعربية، ومن المتوقع أن يتم عرضها على منصات عدة خلال الحملة، بما فيها بي بي سي وفرانس 24. كما وطُلب من القائد الليبيري أن يكون السفير العام للحملة من أجل حث المبتكرين والفنانين في جميع أنحاء افريقيا".

وأشار مكتب الرئيس أن ويا كتب الأغنية بنفسه، وتتضمن كلماتها نصائح بالامور التي يجب فعلها كغسل اليدين بانتظام وتلك الممنوعة.

وأصبح ويا عام 1995 أول لاعب من خارج أوروبا يتوج بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه مع كل من باريس سان جرمان الفرنسي وميلان الايطالي.

كما توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا في ثلاث مناسبات (1989، 1994 و1995) ولعب في مسيرته ايضا مع كل من موناكو ومرسيليا الفرنسيين وتشلسي ومانشستر سيتي الانجليزيين.

أسفر كوفيد-19 حتى الآن في ليبريا عن 27 وفاة من أصل 280 إصابة معلنة.