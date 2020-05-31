نائب محافظ القاهرة يبحث وضع خطة لتعقيم شوارع حي الزاوية الحمراء

التقى الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بأعضاء مجلس إدارة جمعية مارسيل؛ لوضع خطة لتعقيم وتطهير شوارع حي الزاوية الحمراء، تحت رئاسة اللواء هشام عبدالحميد رئيس الحي.

وقال فوزي، إن ذلك يأتي في إطار التعاون بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشدداً على رؤساء الأحياء بتطهير وتعقيم المنطقة الشمالية من كل الإشغالات والمخالفات، والضرب بيد من حديد لكل المخالفين.

وأضاف، في بيان له اليوم، أنه تفقد موقف 31 بالزاوية الحمراء؛ لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي، موضحا أن ذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة اعتبارًا من أمس السبت، بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق والمواصلات والمصالح الحكومية.

وأكد -خلال جولته- ضرورة التواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة ما يتم من أعمال داخل نطاق المنطقة الشمالية، مضيفاً أنه تفقد السوق الحضاري بشارع الشركات وتحدث مع الباعة بالسوق، للتعرف على مشاكلهم ومطالبهم.