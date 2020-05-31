إندونيسيا تتأهب لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا بعد عطلة عيد الفطر

تستعد العاصمة الإندونيسية جاكرتا لاستقبال مليون مركبة لعائدين من قضاء عطلة عيد الفطر، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لسكرتارية مجلس الوزراء إنه من المتوقع أن تبلغ حركة المرور ذروتها في الفترة من أمس السبت حتى غد الاثنين. وعلى الرغم من أن عدد المركبات أقل من العدد الذي تم تسجيله العام الماضي، وبلغ 2.8 مليون مركبة، يثير تدفق الكثير من العائدين إلى العاصمة مخاوف من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا .

وقالت المتحدثة باسم وزارة النقل اديتا اراواتي إن الحكومة طالبت المواطنين بإرجاء عودتهم للعاصمة بسبب فيروس كورونا، كما أشارت إلى أن الحكومة عززت من عمليات الرصد وأقامت عدد من الدوريات عند الكثير من نقاط التفتيش.

وجرى اتخاذ إجراءات مماثلة عند الموانئ والمطارات بسبب مخاوف من اندلاع موجة جديدة من الاصابات بكورونا.

ويشار إلى أن إندونيسيا سجلت أعلى حالات وفاة بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، بلغت 1573 حالة وفاة حتى أمس السبت.

وقد تضاعفت حالات الاصابة بفيروس كورونا في إندويسيا خلال الشهر الجاري، حيث وصل إجمالي عدد الحالات 25773 حالة.

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قد حظر الشهر الماضي سفر المواطنين بأعداد كبيرة لقراهم وبلداتهم قبل عيد الفطر، ولكن تمكن الكثير منهم من السفر عبر طرق لا تخضع لرقابة.