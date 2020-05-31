سلطات الصحة الأسترالية تحث السكان على الحذر وسط تخفيف الإغلاق

حثت السلطات الصحية في أستراليا السكان على التصرف بحذر مع التخفيف المقرر بداية من غد الاثنين لإجراءات الإغلاق المفروضة لمكافحة وباء كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج للأنباء أن الولايتين الأستراليتين الأكبر في عدد السكان سوف ترفعان عدة قيود مع الاستمرار في التعامل مع بؤر منفصلة لتفشي الفيروس.

وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز ثلاث حالات جديدة اليوم الأحد، جميعها لأشخاص كانوا مسافرين ويقبعون في الحجر الصحي بالفنادق، بينما مددت ولاية فيكتوريا حالة الطوارئ للسماح لكبير مسؤولي الصحة بمواصلة إصدار توجيهات السلامة.

وسوف تسمح ولاية نيو ساوث ويلز للحانات والنوادي والمقاهي والمطاعم بالسماح بدخول ما يصل إلى 50 عميلا اعتبارا من أول حزيران/يونيو، حيث تحاول السلطات إعادة الحياة إلى الاقتصاد.

وقبل رفع قيود الإغلاق، قال مسؤولو الصحة بالولاية إنه "لا يزال من الضروري" أن يحافظ الناس على التباعد الاجتماعي وغسل أيديهم بانتظام، وفقا لبيان صدر اليوم الأحد.

وفي ولاية فيكتوريا، سوف يتمكن ما يصل إلى 20 شخصا من التجمع داخل أي منزل أو في الخارج.

كما سيتمكن سكان كوينزلاند من التنقل داخل الولاية بدءا من ظهر غد الإثنين. وسوف تبقى حدود الولاية مغلقة مع مراجعة الوضع في نهاية يونيو، حسبما أفادت رئيسة حكومة الولاية أناستاشيا بلاشوك للصحفيين اليوم الأحد.