استطلاع للرأي يمنح أول أغلبية حسابية لتحالف ميركل والليبراليين منذ 2015

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن زيادة شعبية تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي، والحزب الديمقراطي الحر، جعلت ظهور نسخة جديدة لائتلاف حكومي على المستوى الاتحادي بين الجانبين، في نطاق الممكن.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (كانتار) لصالح صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد ارتفاع شعبية تحالف ميركل بمقدار نقطتين ليحصل على 40% فيما ارتفعت شعبية الليبراليين بمقدار نقطة ليحصلوا على 8%.

وتمنح هذه النتيجة تحالف الجانبين نسبة إجمالية 48% وهي أول أغلبية حسابية أي عددية يحصل عليها مثل هذا التحالف منذ سبتمبر 2015.

وأظهرت النتائج استمرار شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي عند 16% والخضر عند 15% بلا تغيير عن استطلاع الأسبوع الماضي، فيما تراجعت شعبية حزب البديل واليسار بنقطة لكل منهما ليحصلا على 9% و7% على الترتيب.