رئيس مدينة مطروح: نشترط الكمامة في أول يوم عمل والمخالف يعرض نفسه للغرامة

قال اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، إن العاملين بمجلس المدينة التزاموا بارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة خلال دخولهم للعمل صباحًا، كما تم توقيع غرامة 4 اَلاف جنيه للمخالف، وذلك بعد أول يوم عمل بعد قضاء إجازة عيد الفطر.

وشدد "المعداوى" على تنفيذ تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالتنبيه على العاملين بعدم العودة مباشرة للعمل بعد إجازة العيد من المحافظات والجلوس بالمنزل لمدة 10 أيام حفاظًا على صحة وسلامة الجميع لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أن استمرار الحملات التفتيشية المكبرة علي الشواطئ والكورنيش والقرى السياحية لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة بالغلق الكامل بعدم تواجد أي تجمعات على الشواطئ.