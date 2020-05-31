محافظ أسوان يتفقد 12 سيارة لدفن موتى كورونا

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان اليوم الأحد، السيارات المخصصة لنقل ودفن الموتى بمرض كورونا سواء التابعة لهيئة الإسعاف المصرية بإجمالي 4 سيارات أو التابعين للجمعيات الأهلية بإجمالي 12 سيارة.

وأكد محافظ أسوان، ضرورة اكتمال منظومة مواجهة هذه الجائحة من خلال تلاحم وتكاتف الجميع بما يساهم في بعث الطمأنينة لدى المواطنين بأنه سيتم التعامل السريع مع أي حالات طارئة بما يحافظ على سلامتهم وحمايتهم من انتشار المرض، بالإضافة إلى مراعاة الجانب الإنساني بالحفاظ على آدمية وكرامة أية حالات وفاة بنقلها ودفنها تحت إشراف الطب الوقائي.

ولفت إلى أن توجيهاته صدرت بالتنسيق بين الصحة والإسعاف والجمعيات الخيرية للتدخل بنقل ودفن المتوفيين بإصابة كورونا من خلال التواصل مع الأطقم الصحية المتواجدة بغرفة العمليات الرئيسية على الخط الساخن 114 ، وخطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 ، و01278655167 ، و01091565955 ، وهو الذى يتزامن مع قيام الطب الوقائى بتدريب أحد العاملين أو أكثر داخل كل مستشفى على أعمال الغسل والتكفين لأى متوف مصاب بالكورونا.

وأشاد بالمشاركة المجتمعية الجادة والدور الإنسانى للمؤسسات والجمعيات النشيطة في هذه المرحلة الحرجة حيث سيتم تكريمها عرفانا بهذا الدور البناء، فضلا عن المشاركة في نشر التوعية بين جموع الأهالى، لافتا إلى أن ذلك تواكب مع قيام بعض رجال الأعمال والمستثمرين بدعم خطة مواجهة كورونا بتوفير كمامات لتوزيعها مجانا على المواطنين والعاملين في المنشآت الحكومية والقطاع الخاصى بشفافية ومصداقية ورقابة كاملة ، بجانب سعى المحافظة لشراء 100 ألف كمامة كدفعة أولى من القوات المسلحة لبيعها بنفس سعر الجملة من خلال الصيدليات الملتزمة وبإشراف نقابة الصيادلة للحيولة من وجود سوق سوداء من بعض التجار والصيدليات غير الملتزمة، وهو الذى سيتم مواجهته بمنتهى الحزم.

والجدير بالذكر بأن لوحة الشرف للمؤسسات والجمعيات الخيرية المشاركة في نقل ودفن حالات الوفاة المصابة بكورونا تشمل جمعيات أبناء السمعانية بالبصيلية، وتحفيظ القرآن الكريم بالشراونة بحري بنطاق مركز إدفو، بجانب جمعيات الدر وتنقالة، والبرهان الخيرية بالدكة، والسيالة والمحرقة، وأبوهور الخيرية وكلابشة الخيرية بنطاق مركز نصر النوبة، علاوة على مؤسسة التوفيق الخيرية، وجمعيات تنمية المجتمع بأبوسمبل السياحي، ودفن الموتى بنطاق مدينة ومركز أسوان، فضلا عن جمعية تنمية المجتمع بالكالحين بنطاق مركز دراو.