وزير الخارجية البريطاني يقلل من المخاوف جراء تخفيف قيود كورونا

وصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، قرار الحكومة الخاص بتخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس "كورونا" بأنه يسير في الاتجاه الصحيح.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل " عن الوزير البريطاني قوله ، إنه يجب تشديد الإغلاق مرة أخرى إذا كان هناك زيادة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، مؤكدا - في الوقت ذاته - على أنه لا يمكن البقاء في الإغلاق إلى الأبد.

وقال إن التخفيف الذي سيسري غدًا هو "لحظة حساسة" ، معتبرا أن الحكومة تجري تغييرات "معقولة " لإعادة البلاد إلى العمل.

وقلل راب من المخاوف جراء تخفيض القيود - على الرغم من أن مستوى نظام "الإنذار" بالفيروس التاجي الخاص بالحكومة لا يزال عند أربعة مما يشير إلى أنه يجب أن يظلوا في مكانهم.

وشدد على أن الوزراء لن يترددوا في إعادة فرض القيود في "المحليات" أو "البيئات" إذا بدأ عدد الحالات في الظهور مرة أخرى.

وكانت السلطات البريطانية قد سمحت لما يزيد على مليوني شخص بقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق، اعتبارا من غد الاثنين، وذلك للمرة الأولى منذ عشرة أسابيع.

وأعلنت الحكومة البريطانية أنه بمقدور 2.2 مليون شخص الخروج مع أفراد أسرهم مع اتباع قواعد التباعد البدني.