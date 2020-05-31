سمحت السلطات البريطانية لما يزيد على مليوني شخص يشكلون الفئة الأضعف صحيا في إنجلترا، بقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق اعتبارا من غدا الاثنين، وذلك للمرة الأولى منذ 10 أسابيع.

وقالت الحكومة البريطانية أمس السبت، إنه بمقدور 2.2 مليون شخص الخروج مع أفراد أسرهم مع اتباع قواعد التباعد البدني، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في بيان: "لا أقلل من مدى صعوبة الأمر بالنسبة لكم وملازمتكم للمنازل خلال الأسابيع العشرة الماضية وأود أن أشيد بمرونتكم".

جدير بالذكر أن المنتمين لهذه الفئة لا يزالون عرضة للخطر وقد نصحتهم الحكومة بعدم الذهاب للعمل والمتاجر والأماكن المزدحمة.

إلى ذلك، سجلت بريطانيا تراجعا ملموسا لحصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم رصد 215 حالة جديدة أمس السبت مقابل 324 في إحصائية يوم الجمعة.

وأفادت الحكومة البريطانية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين جراء عدوى فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 38376 حالة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والرابعة من حيث حصيلة الإصابات.