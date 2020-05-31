بريطانيا تؤكد التزامها بمساعدة زيمبابوي في مكافحة جائحة كورونا

أكدت السفارة البريطانية في زيمبابوي، أن بريطانيا ستواصل دعمها لجهود زيمبابوي الرامية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى يمكن التقليل من تداعيات هذا الوباء.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الحكومة البريطانية مؤخرا تخصيص 43.6 مليون دولار لشراء إمدادات طبية لمساعدة زيمبابوي على مكافحة فيروس كورونا.

وقال مسئول بالسفارة البريطانية في زيمبابوي -في مداخلة تليفزيونية اليوم الأحد- إن بريطانيا ستواصل الوقوف إلى جانب شعب زيمبابوي، وإنها تعمل مع شركائها في الأمم المتحدة من أجل التقليل من تأثير الأزمة الإنسانية وأزمة وباء كورونا على زيمبابوي.

وأكد التزام بريطانيا -في الوقت نفسه- بتأييد إعادة إنضمام زيمبابوي إلى "رابطة الكومنولث"، شريطة أن تلتزم زيمبابوي بكل مبادىء وقيم الرابطة المنصوص عليها في ميثاقها.

وقال إن قرار إعادة إنضمام زيمبابوي لرابطة "الكومنولث" لا تتخذه بريطانيا بمفردها، وأن القرار النهائي بهذا الشأن يجب أن تتخذه كل الدول الأعضاء في الرابطة، مشيرا إلى أن بريطانيا ستؤيد مسألة إعادة إنضمام زيمبابوي للرابطة إذا امتثلت زيمبابوي لمبادئ الرابطة وقيمها المنصوص عليها في ميثاق "الكومنولث".

وأشار إلى أن بريطانيا سبق أن قدمت مساعدات إلى زيمبابوي عندما تعرضت في وقت سابق للاعصار المداري "إيداي".