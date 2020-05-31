مدرب دورتموند يثني على لاعبيه عقب الفوز بسداسية على بادربورن

أشاد السويسري لوسيان فافر مدرب فريق بوروسيا دورتموند بفوز فريقه الكبير 6 / 1 على مضيفه بادربورن اليوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)



ورفع دورتموند رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بترتيب المسابقة، متأخرا بفارق سبع نقاط عن غريمه التقليدي بايرن ميونخ (المتصدر)، قبل خمس مراحل على نهاية المسابقة، فيما توقف رصيد بادربورن عند 19 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويتأزم موقفه أكثر في صراعه من أجل تفادي الهبوط للدرجة الثانية.



وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يهيمن دورتموند على مجريات الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله ستة أهداف مقابل هدف وحيد لأصحاب الأرض.



وصرح فافر عقب المباراة بأنه لم يغير أسلوب لعبه في الشوط الثاني، حيث قال "لم أقل شيئا للاعبين خلال فترة الراحة ما بين الشوطين تقريبا. كان يتعين علينا الاستمرار في اللعب فقط".



أضاف فافر أنه كان يثق في أن بادربورن لن يتمكن من الحفاظ على مستوى الأداء الذي قدمه في الشوط الأول، موضحا أن لاعبي الفريق المنافس عانوا من الإرهاق ولم يقدروا على مجاراة لاعبي دورتموند.



من جانبه، قال أوفه هونميير، الذي أحرز هدف بادربورن الوحيد من ركلة جزاء "لم ندع دورتموند يبني هجماته في الشوط الأول. النتيجة لا تعبر مطلقا عن سير اللقاء"