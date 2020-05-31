مسؤول ياباني: غير مرجح إعادة فرض حالة الطوارئ رغم ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

قال وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، إن الحكومة لا تعتزم إعادة فرض حالة الطوارئ لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة في طوكيو وكيتاكيوشو.

ونقلت وكالة "جيجي برس" اليابانية للأنباء عن نيشيمورا القول: "نحن لسنا في هذه المرحلة"، لافتا إلى رصد مسار العدوى في الكثير من حالات الإصابة الأخيرة في العاصمة ومدينة كيتاكيوشو الواقعة بجنوب غرب البلاد.

وأضاف: "نحن نراقب الوضع، وعلينا بذل كل ما نستطيع لمنع تفشي الفيروس بصورة أكبر".

وطالب نيشيمورا، المواطنين بتجنب التواجد في الأماكن المغلقة والمزدحمة والاستمرار في ممارسة التباعد الاجتماعي.

وكانت اليابان قد رفعت الاثنين الماضي حالة الطوارئ التي كانت مفروضة على مستوى البلاد منذ منتصف أبريل للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأنهى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حالة الطوارئ في منطقة طوكيو الكبرى وإقليم هوكايدو بشمال البلاد، وهي آخر المناطق المتبقية في البلاد التي كانت في حالة تأهب قصوى.