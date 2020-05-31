أكد أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه قبل رأس وليد سليمان، لاعب الأهلي بعدما علم بالاعتداء عليه في مباراة السوبر المصري الأخيرة.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية: "قبلت رأس وليد سليمان بعدما علمت بالاعتداء عليه، أنا فائز لا أحتاج أن أكن متعصبًا ولا أخرج عن سيطرتي".

مرتضى وجه رسالة إلى نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا قائلًا: "أقول لشيكابالا لا تحزن ولا تغضب من الجماهير، شيكابالا غادر النادي وعاد أكثر من مرة، في مرة أرجعناه دون رغبة الجهاز الفني".

وتابع: "شيكابالا تعرض للظلم كثيرًا من الأخرين ومن نفسه، لو سنتحدث عن إمكانياته سيكون من أفضل اللاعبين في تاريخ العالم، ولكنه لم يحصل على حقه، ودائما نسعى لاعطاءه حقه في الزمالك".

وواصل: "حزين من عمرو الجنانيني بسبب الإصرار على مباراة قمة الدوري في ظل الظروف الصعبة التي صاحبت المباراة والأجواء المشحونة".

وأردف: "أنا لا أكذب أبدًا، تواصلت مع مسؤولي الأهلي ولم يكن يريدون خوض المباراة ولكن الأهلي أدار الأزمة بذكاء ولم يصدر أنه يريد تأجيل المباراة، رفضوا تأجيل المباراة والآن الدوري تأجل كله".

وأتم: "المسؤول الذي يكون في منصب يحتاج للحياد يجب أن يكون حيادي، قد نختلف مع رئيس اتحاد كرة كمنصب وأوقات كشخص، دون ذكر اسم مسؤول سابق جامل فريق ما في الألقاب".