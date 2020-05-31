الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى الأردن في 19 يونيو المقبل

تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن اعتبارا من 19 يونيو المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد عن مصادر بالخطوط القطرية قولها إن القطرية قامت بتسيير رحلة تشارتر (عارضة) اليوم من الدوحة إلى عمان.

ووفق الوكالة، أعلن الناقل الوطني لدولة قطر اليوم أن أول رحلة للخطوط القطرية إلى عمّان ستنطلق من مطار حمد الدولي بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، في تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الجمعة الموافق 19 يونيو المقبل.

وحسب الوكالة ، ستقوم الخطوط القطرية بإعادة تشغيل رحلاتها إلى عمان بمعدل رحلة واحدة إلى رحلتين يوميا اعتبارا من 19 يونيو، على أن تتم زيادتها بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

وقالت الخطوط القطرية إنها ستعيد تشغيل رحلاتها إلى شبكة وجهاتها العالمية على نحو تدريجي بما يتماشى مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم.

وطبقا للوكالة الأردنية ،أجرت الخطوط القطرية حزمة من التعديلات على خدماتها لتعزيز إجراءات السلامة التي تطبقها على متن رحلاتها لحماية المسافرين وطواقم الطيران، حيث أعلنت عن ارتداء أفراد طاقم الضيافة بذلات واقية وكمامات وقفازات طبية للحماية من العدوى خلال الرحلات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات بشكل يقلل من الاتصال بين الركاب وطاقم الضيافة.

ودعت الخطوط القطرية المسافرين إلى ضرورة ارتداء قناعاً واقيا للوجه يغطي الفم والأنف على متن رحلاتها، كما أعلنت عن تطبيق إجراءات جديدة للمحافظة على صحة وسلامة المسافرين على رحلاتها.