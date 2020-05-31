الجيش اليمني يعلن مقتل أكثر من 30 مسلحا حوثيا شرقي صنعاء

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أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 30 عنصرا من مسلحي الحوثيين وجرح آخرين، في معارك بمديرية نهم، شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لقوات الجيش في بيان صحفي، "إن رجال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية كسروا هجوما للمليشيات الحوثية في نجد العتق وجبال بحرة وسلسلة جبال صلب جنوبي غرب مديرية نهم".

وأكد البيان "مقتل أكثر من 30 عنصرا من المليشيات وجرح آخرين، فيما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للمليشيات كانت في طريقها إلى الجبهة".

وأشار البيان إلى أن الغارات أسفرت عن "تدمير قرابة 10 دوريات ومصرع جميع من كانوا على متنها".

كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارات أخرى، حسب البيان "مواقع متفرقة للمليشيات بمديرية نهم وتمكنت من تدمير خمس عربات قتالية".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الان.

وسبق أن سقط الألاف بين قتلى وجرحى في مواجهات منذ سنوات بين قوات الجيش اليمني والحوثيين في مديرية نهم الجبلية التي توصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.