محمد بن راشد: إعادة عجلة الاقتصاد استراتيجية وضرورية

أكد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد أن إعادة عجلة الاقتصاد "استراتيجية وضرورية"، وذلك خلال اجتماع للحكومة اليوم الأحد بالتزامن مع اليوم الأول لعودة موظفي الحكومة لمقارهم.

وكتب على حسابه على موقع تويتر :" ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء مع أول يوم لعودة موظفي الحكومة لمقراتهم ... دخلنا مرحلة جديدة ... مرحلة عودة الحياة الاقتصادية التدريجية ... كل شخص فيها مسؤول ... وكل المؤسسات والقطاعات مشاركة في حماية أفرادها ... ستبقى الصحة أولوية ومسؤولية ... وإرجاع عجلة الاقتصاد استراتيجية وضرورية".

وأضاف :"نقول للجميع ... الحياة مستمرة ... والإنجاز متواصل ... والتجربة جعلتنا أقوى وأفضل وأسرع ... والقادم يحتاج منا لروح جديدة ... وتفكير مختلف ... وأسلوب عمل أكثر مرونة وذكاء".

وكتب :"ناقشنا في اجتماعنا اليوم إجراءات عودة الموظفين ... وآليات عمل الحكومة مستقبلا ... وشكلنا فريقا لتطوير الخدمات القضائية الذكية بشكل كامل تقنياً وتشريعياً ... وفريقاً لدراسة الثقافة المجتمعية التي يحتاجها مجتمعنا للمرحلة القادمة ... وسياسة لأتمتة العمل الحكومي وتوفير نفقاته المستقبلية".

وسجلت الإمارات حتى اليوم 34557 إصابة بكورونا، تعافت منها 17932 حالة، بينما توفيت 264 حالة أخرى.

وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات أعلنت عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية اعتبارا من اليوم، بحيث لا تزيد نسبة العاملين في أماكن العمل على 30 في المئة.