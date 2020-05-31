قال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة والسكان، إن اجتماع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مع الدكتور حسن خيري، نقيب أطباء مصر، هدفه الرئيسي إظهار وجود قنوات مفتوحة مباشرة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

وأضاف في تصريحات لنشرة «أخبار مصر»، المذاعة عبر «الفضائية المصرية»، مساء الأحد، أن هناك تواصل بشكل رسمي ويومي بين وزيرة الصحة ونقيب الأطباء؛ لتلبية احتياجات الأطقم الطبية أثناء مواجهة فيروس كورونا المستجد، مستطردًا: «مسؤولون عن حماية الأطباء ووقايتهم، ضمن بروتوكول متبع في مستشفيات الحميات والصدرية والعزل».

وأوضح أن المستلزمات الطبية والوقائية يتم ضخها أسبوعيًا في مستشفيات الصدر والحميات والعزل، مشيرًا إلى توقيع الكشف السريع للأطباء أثناء دخولهم لأداء مهامهم في تلك المستشفيات، وبعد انتهاء فترات عملهم.

وأشار إلى إجراء ما يتجاوز 15 ألف تحليل «PCR» للفرق الطبية منذ بداية أزمة كورونا، مؤكدًا أن وزيرة الصحة تتابع بشكل يومي توفير كل سبل الوقاية للفرق الصحية.

ولفت إلى أن «زايد» تواصلت مع الأطقم الطبية المصابة بفيروس كورونا؛ للتأكد من حصولهم على أعلى سبل الرعاية، طبقًا لتوجيهات المؤسسة الرئاسية.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبلت الدكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر، اليوم الأحد، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وتطرق الاجتناع إلى العديد من الأمور الخاصة بالأطباء، وأشارت الوزيرة إلى حرص القيادة السياسية على الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال توفير الفرص التدريبية للأطباء والفريق الطبي، فضلا عن دعم الأطقم الطبية من خلال إنشاء صندوق لمخاطر المهنة، مضيفةً أنه جارِ وضع آليات التنفيذ بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة المالية في هذا الشأن، كما تم رفع بدل المهن الطبية إلى 75%، وجارِ دراسة رفع سن المعاش للأطباء إلى 62 عاما.