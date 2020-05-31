تطبيق إلكتروني لهواتف أندرويد من أجل تجنب عدوى كورونا

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أعلنت شركة "جوجل" عن توفير تطبيق هاتفي باسم "سودر" لمستخدمي هواتف أندرويد الذكية والذى بشأنه إرشاد المستخدم للمسافة الآمنة الأمثل من المحيطين به لتجنب عدوى كورونا.

وبحسب فرانس 24 فإن التطبيق يرسم دائرة إفتراضية قطرها مترين وهي المسافة الآمنة من العدوي علي هاتف المستخدم وبمجرد كسر شخص لتلك الدائرة فإن الهاتف يصدر تحذيرا للمستخدم بأنه فى منطقة غير آمنة.

ويعمل التطبيق بتقنية الواقع الإفتراضى علي غرار تلك الموجودة فى لعبة "بوكيمون جو" الشهيرة.

ويتوفر التطبيق عبر "ويب إكس آر" الموجود على متصفح "جوجل كروم".

ويعد ذلك المشروع من مشاريع جوجل الرامية لتوفير خدمة للمستخدمين لحمايتهم من وباء كورونا.