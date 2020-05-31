المغرب يسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 7807 حالات.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الأحد، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 205.

ولفتت الوزارة إلى تعافي 58 حالة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا الشفاء من «كوفيد - 19» إلى 5459 في المملكة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 370 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من ستة ملايين إصابة.