قال رئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام، إن الجهاز يمارس دوره بشكل عام فى حماية المستهلكين من خلال منظومة تلقى الشكاوى، موضحا أن الجهاز استطاع تقليل متوسط زمن إنهاء الشكاوى بنسبة تصل إلى 40% حتى الآن، بواقع 28 يوما كحد أقصى، على أن يتم الاستمرار فى العمل على تقليل هذه المدة، خاصة وأنها ليست المدة المستهدفة.

وأضاف حسام، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن الجهاز يعمل على تنفيذ خطة للانتشار فى جميع محافظات مصر من خلال إنشاء فروع للجهاز، حيث يتم التعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات لإنشاء فرع للجهاز بكل محافظة، مثل الفرع الذى تم افتتاحه الخميس الماضى ببورسعيد، داخل مجمع خدمات وزارة التموين.

وأوضح أن العام الجارى سيشهد افتتاح 9 فروع جديدة للجهاز ببعض المحافظات، بحيث يصل العدد الإجمالى لفروع جهاز حماية المستهلك إلى 19 فرعا على مستوى المحافظات.

وأشار إلى أن انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية وحتى الآن؛ ساهم فى اتجاه المواطنين بشكل أكبر إلى التسوق الإلكترونى، ما رفع من عدد الشكاوى الخاصة بعمليات البيع والشراء إلكترونيا، مطالبا المواطنين بعدم شراء السلع والمنتجات إلا من الأماكن المعتمدة فقط، والحصول على فاتورة الشراء، حتى يتمكن الجهاز من استرجاع حقوق المواطنين، منوها إلى أن الجهاز يعمل على إجراءاته الخاصة فى حالة تلقيه لشكوى عن الشراء من الإعلانات الإلكترونية الوهمية، حتى إذا كانت الفاتورة مزيفة.

وأكد حسام، أن الجهاز لديه آلية لضبط أصحاب تلك الإعلانات الإلكترونية الوهمية، وهى محاولات الشراء والتى يجرى فيها الجهاز عمليات شراء كمستهلكين وإعطاء عناوين وهمية لضبطه عند توصيله المنتج وإحالته للنيابة فى نفس التوقيت، لافتا إلى أنه تم ضبط العديد من الجرائم من هذا النوع، ولكن لا تتناسب مع حجم الجريمة الذى انتشر على نطاق واسع بسبب تزايد حركات التجارة الإلكترونية خاصة خلال جائحة كورونا، وسيتم الإعلان عن آلية قريبًا تضمن للمستهلك أن المنتج آمن.