جامعة الزقازيق: لدينا حالة مصابة تعاني من الفطر الأسود لم تصب بكورونا من قبل

قال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، إن مستشفيات الجامعة قبل أزمة كورونا كانت تستقبل ما بين خمس وعشر حالات مصابة بالفطر الأسود بشكل سنوي، لكن المستشفيات استقبلت سبع حالات في الأيام العشرة الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on e"، مساء الأحد، أن هذا المعدل ليس طبيعيًا بالنظر إلى تزايد الحالات في الأيام القليلة الماضية، موضحًا أن السبب الرئيسي للإصابة بهذا المرض هو نقص المناعة لا سيما إذا كان الشخص يتناول علاجًا كيماويًّا.

وأوضح رئيس الجامعة أن تزايد الحالات ليس بسبب فيروس كورونا نفسه لكنه نجم عن علاج الفيروس، مشيرًا إلى أن الكثير من المواطنين يتناولون بروتوكولات علاجية بشكل وصفه بـ"غير المسؤول وغير الموثق"، تتضمن إفراطًا في تناول مضادات حيوية بكثافة، فضلًا عن الكورتيزون، وذلك دون استشارة طبيب.

وأشار شعلان، إلى أن الحالات السبع التي تتلقى العلاج في مستشفيات الجامعة بينها حالة لم تصب قبل ذلك بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن ثلاث حالات أوضاعها مطمئنة حاليًّا، فيما أجريت عملية لحالة رابعة يوم الأحد، فيما تتواجد حالتان أخريان غير مستقرتين، وحالة أخرى تتواجد حاليًا في العناية المركزة.

وأفاد رئيس الجامعة، بأن أحد مسشفيات عزل كورونا استقبل منذ شهر فبراير من العام الماضي نحو 1600 حالة وغادرت بعد الشفاء دون أن تصاب بمرض الفطر الأسود.

وكانت وزارة الصحة والسكان، ممثلة الإدارة العامة لمكافحة العدوى، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الفطر الأسود غير معدٍ، ولا ينتقل المرض من إنسان لآخر أو بين الإنسان والحيوان.

وحددت إدارة مكافحة العدوى، الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود، وهم مرضى السكري غير المستحکم به، والمتأثرين بمضاعفاته الشديدة خاصة الغيبوبة السكرية المصاحبة بحموضة الدم، ومرضى السرطان في حالاته المتأخرة، ومرضى الإيدز، والمرضى الذين تلقوا نقل للأعضاء، أو نقل للخلايا الجزعية، والهبوط الشديد في عدد كرات الدم البيضاء، والاستخدام المفرط لفترات طويلة للكورتيزون، ومدمني المخدرات المحقونة، والحروق والجراحات والجروح، والمبتسرين وحديثي الولادة ومنقوصي الوزن.

https://www.youtube.com/watch?v=-N33l9JUZFk