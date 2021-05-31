مستشار وزيرة الصحة: متوسط فترة حضانة كورونا في مصر تصل إلى ٥ أيام

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث الإكلينيكية، إن إصابة الشخص المخالط لحالة كورونا بالفيروس، ليست أمرا حتميا، موضحة وجود عدة عوامل تتحكم في انتقال الفيروس من شخص لآخر، ومنها المسافة بين المصاب والمخالط، والهوية، والمناعة، وكمية الفيروس في جسم المصاب، وظهور أعراض عليه من عدمه.



وأضافت عاصم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثتين، أن فترة حضانة الفيروس التي تسبق ظهور الأعراض على المصاب، تبدأ من ٣ أيام، وبحد أقصى ١٥ يوما، مشيرة إلى أن متوسط فترة الحضانة في مصر يصل إلى ٥ أيام.



ولفتت إلى أن ظهور الأعراض ليست نتيجة حتمية للإصابة بالفيروس، إذ تكون الأعراض منعدمة أو خفيفة في عدة حالات، ووفقا لذلك طالبت مستشار وزيرة الصحة للأبحاث الاكلينيكية، بضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.



ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، إلى ٢٦٦ ألف و ٦٦٦ حالة، من ضمنهم ١٩١ ألف ٣٣٢ حالة تم شفاؤها، و١٥ ألف و٤٧ حالة وفاة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.