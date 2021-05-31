رئيس وزراء سنغافورة: نمضي على الطريق الصحيح لتخفيف قيود كورونا خلال أسبوعين

رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج يتحدث في سنغافورة في صورة بتاريخ السابع من يونيو حزيران 2019. تصوير: فيلاين ليم - رويترز.

قال رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج، اليوم الاثنين، إن بلاده ستكون قادرة على تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا بعد الثالث عشر من يونيو كما هو مقرر.

وقال في بيان متلفز: "بفضل دعمكم، انخفض عدد الحالات"، مضيفا: "لابد أننا نسير على الطريق الصحيح للسيطرة على هذا التفشي".

وأعادت سنغافورة في وقت سابق من هذا الشهر فرض بعض القيود بعد ارتفاع طفيف في الأرقام اليومية، وقفزة فيما وصفها رئيس الوزراء اليوم بأنها "حالات غير محددة مصدر العدوى".

وحظرت السلطات تناول الطعام في المطاعم، وقيدت حضور الفعاليات بـ 100 شخص، وطالبت المواطنين بعدم الالتقاء أو الخروج في مجموعات من أكثر من شخصين.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 23 حالة إصابة جديدة، ثلاث منها غير محددة مصدر العدوى.

وسجلت الدولة المدينة، والبالغ عدد سكانها 7ر5 مليون نسمة، إجمالا نحو 62 ألف إصابة بكورونا، كان معظمها العام الماضي بين العمال المهاجرين الذين يعيشون في مساكن مكتظة.

ولقي 33 شخصا حتفهم في سنغافورة بعد إصابتهم بكورونا، وهي واحدة من أدنى الأرقام حول العالم.

وكانت سنغافورة فرضت إغلاقا واحدا، من أبريل إلى يونيو من العام الماضي، وأعادت الحياة داخليا بعدها إلى شبه طبيعتها، قبل أن تعيد فرض قيود هذا الشهر.

وقال رئيس الوزراء اليوم إنه بالمقارنة بالعام الماضي، فإن سنغافورة "اليوم في وضع أفضل بكثير".