 غلق وتشميع مقهى مخالف ومصادرة 34 شيشة - بوابة الشروق
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غلق وتشميع مقهى مخالف ومصادرة 34 شيشة

غلق وتشميع مقهى مخالف
غلق وتشميع مقهى مخالف
خميس البرعي
نشر في: الإثنين 31 مايو 2021 - 12:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 مايو 2021 - 12:20 ص

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، غلق وتشميع مقهى بنطاق المدينة، لمخالفتها شروط التراخيص ومواعيد الغلق المقررة من مجلس الوزراء، ونظرًا لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم "الشيشة" بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وتم مصادرة ٣٤ شيشة، والتحفظ على الكراسي وحالات إشغال الطريق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وكذلك تحرير محضر لصاحب المقهى لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية المقررة، وذلك من خلال قسم الإشغالات بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.

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