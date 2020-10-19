 رئيس وزراء السودان يناقش مع رئيس حركة تحرير كوش مسار الشمال - بوابة الشروق
الإثنين 31 مايو 2021 9:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

رئيس وزراء السودان يناقش مع رئيس حركة تحرير كوش مسار الشمال

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
أ ش أ
نشر في: الإثنين 31 مايو 2021 - 9:21 م | آخر تحديث: الإثنين 31 مايو 2021 - 9:21 م

بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، مع رئيس حركة تحرير "كوش" محمد داؤود بنداك، القضايا التي تخص مسار الشمال.

وقال بنداك، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول أهم القضايا العالقة بالتركيز على القضايا التي تخص مسار الشمال ومنطقة تهجير النوبيين في حلفا الجديدة من خلال شرح ملابسات تلك القضايا وطريقة حلها وما ينتج عنها من إشكالات إضافية.

وأوضح بنداك أن رئيس مجلس الوزراء وعد ببحث السبل الكفيلة بحل هذه القضايا، مشيرا إلى أن اللقاء بحث قضايا مسار الشمال وتمثيل مسار الشمال وحركة كوش في مجلس شركاء الفترة الانتقالية.

وأضاف أنه ناقش مع رئيس مجلس الوزراء السوداني تنفيذ اتفاق الشمال بالولاية الشمالية، وأن رئيس مجلس الوزراء وعد بتنشيط لجنة تنفيذ اتفاق مسار الشمال.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك