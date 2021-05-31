رئيس السياحة والمصايف بالإسكندرية يحذر رواد الشواطئ من اصطحاب الشيشة

واصلت شواطىء الإسكندرية، فتح أبوابها مرتاديها ومصطافيها من المحافظات الأخرى وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا.



وحذر رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية اللواء جمال رشاد، المواطنين من رواد الشواطئ من اصطحاب الشيشة.



وقال لـ الشروق، إنه سيتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.



كما حذر المستاجرين، إذ أنه في حالة المخالفة سيتم فرض غرامات مالية وقد تصل إلى فسخ التعاقد ومصادرة مبلغ التأمين، مطالبا الجميع التواصل للابلاغ عن أماكن ارتكاب مثل هذه المخالفات.



ولفت رشاد إلى أنه تم تطبيق تجرية جديدة للحفاظ على نظافة الشواطئ من خلال توزيع أكياس قمامة على جمهور الشاطئ المجاني والشواطئ العامة بالمجان وتوعية المواطنين بتجميع المخلفات الشخصية، وبدورهم عمال الشاطىء بنهاية تقوم بتجميع الأكياس ونقلها إلى صناديق القمامة.



ونوه رئيس السياحة والمصايف بأنه تم الإبلاغ عن شكوى تقديم الشيشة إلى الرواد فى عدد من المقاهى والكافيتريات بكرموز والضاهرية، وأنه شن حملة على الفور أسفرت عن مصادرة 18 شيشة.