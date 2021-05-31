عالم أمريكي بارز يطالب بإجراء تحقيق كامل حول أصل فيروس كورونا

طالب عالم أوبئة أمريكي بارز بإجراء تحقيق كامل في أصل فيروس كورونا المستجد، محذرا من أن مستقبل الصحة العامة على المحك، ليضم صوته إلى أصوات عدد متزايد من الخبراء يطالبون بفهم أعمق لهذه القضية.

ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين، عن بيتر هوتيز أستاذ علم الفيروسات والأحياء الدقيقة في كلية بايلور للطب وخبير بارز في الفيروسات قوله "سيكون هناك كوفيد -26 وكوفيد -32 ما لم نفهم تماما أصول كوفيد -19"، مضيفا أن التوصل إلى استنتاجات مؤكدة حول كيفية ظهور الفيروس "ضروري للغاية" لمنع الأوبئة في المستقبل.

وأضاف العالم الأمريكي أن العالم بحاجة إلى بحث علمي شامل جديد في هذا الصدد، مشيرا إلى أن فريقا مستقلا من علماء الأوبئة وعلماء الفيروسات سيحتاجون إلى العمل في الصين لفترة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام حتى يتمكن العالم من تفكيك أصل الفيروس.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن، قد وجه خلال الأسبوع الماضي، بإجراء مراجعة استخباراتية جديدة لمدة 90 يوما لأصل الفيروس بهدف التحقق من احتمال تسربه عن طريق الخطأ من مختبر ووهان بدلا من انتشاره عن طريق الخفافيش أو الحيوانات الأخرى إلى البشر.

سما /ع م م