المفوضية الأوروبية تسمح لهولندا بتقديم مساعدات للشركات المتضررة من قتل حيوان المنك

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وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم هولندا مساعدات مالية بقيمة 31 مليون يورو (37 مليون دولار) للشركات المتضررة من القتل الجماعي لحيوان المنك بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا.

1ويعد حيوان المنك من بين الأنواع التي يعتقد أنها عرضة بشكل خاص للإصابة بفيروس كورونا.

وبموجب خطة هولندية، ستقوم الحكومة بدعم الشركات التي تأثرت من القواعد الخاصة باحتواء تفشي الفيروس، حسبما قالت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين.

وقالت المفوضية إن "الدعم سيأخذ شكل منح مباشرة للمزارعين الذين لديهم مزارع للفراء، والذين نتيجة لتفشي فيروس كورونا، يواجهون صعوبات مالية للقيام بأنشطتهم، وهدم مزارع الفراء والاستثمار في تحويل عملهم إلى إنتاج زراعي آخر".

وتم اتخاذ قرار بقتل كل حيوانات المنك في هولندا بسبب تفشي فيروس كورونا.