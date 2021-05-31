 المفوضية الأوروبية تسمح لهولندا بتقديم مساعدات للشركات المتضررة من قتل حيوان المنك - بوابة الشروق
الإثنين 31 مايو 2021 9:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

المفوضية الأوروبية تسمح لهولندا بتقديم مساعدات للشركات المتضررة من قتل حيوان المنك

د ب أ
نشر في: الإثنين 31 مايو 2021 - 9:27 م | آخر تحديث: الإثنين 31 مايو 2021 - 9:27 م

وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم هولندا مساعدات مالية بقيمة 31 مليون يورو (37 مليون دولار) للشركات المتضررة من القتل الجماعي لحيوان المنك بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا.

1ويعد حيوان المنك من بين الأنواع التي يعتقد أنها عرضة بشكل خاص للإصابة بفيروس كورونا.

وبموجب خطة هولندية، ستقوم الحكومة بدعم الشركات التي تأثرت من القواعد الخاصة باحتواء تفشي الفيروس، حسبما قالت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين.

وقالت المفوضية إن "الدعم سيأخذ شكل منح مباشرة للمزارعين الذين لديهم مزارع للفراء، والذين نتيجة لتفشي فيروس كورونا، يواجهون صعوبات مالية للقيام بأنشطتهم، وهدم مزارع الفراء والاستثمار في تحويل عملهم إلى إنتاج زراعي آخر".

وتم اتخاذ قرار بقتل كل حيوانات المنك في هولندا بسبب تفشي فيروس كورونا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك