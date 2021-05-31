رئيس وزراء سنغافورة يقاضي صحفيا بسبب تغطية تتعلق بمنزل للعائلة

رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج يتحدث في سنغافورة في صورة بتاريخ السابع من يونيو حزيران 2019. تصوير: فيلاين ليم - رويترز.

اتهم رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج اليوم الاثنين صحفيا، يقاضيه بالفعل بتهمة التشهير، بـ"التهور والخبث" بسبب تكراره "مزاعم حساسة" حول علاقته بإخوته في مقال نشر عام 2019.

ووجه "لي" خلال إفادة عبر زووم لجلسة عقدتها المحكمة العليا افتراضيا اتهامات للكاتب الماليزي رباشيني شونموجاناثان. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتهم لم يشارك في الجلسة.

ويواجه محرر موقع "ذا أونلاين سيتيزن"، وهو موقع إخباري سنغافوري نشر المقال، دعوى منفصلة بشأن المقال، والذي أفاد بأن "هو تشينج" زوجة رئيس الوزراء شاركت "بغرابة" رابطا بعنوان "هذا هو السبب الذي يجعل من المقبول أحيانا قطع العلاقات مع أفراد الأسرة".

وكانت "هو" نشرت الرابط في ذروة الخلاف بين زوجها وإخوته حول مصير منزل والدهم الراحل أول رئيس وزراء لسنغافورة لي كوان يو.

وفاز "لي" بالفعل خلال هذا العام بحوالي 300 ألف دولار سنغافوري (225 ألف دولار أمريكي) في دعاوى تشهير أقامها ضد المعارض ليونج سزي هيان والمدون روي نجيرنج. وقد لجأ كل منهما لحملة تمويل جماعية بعد الخسارة أمام القضاء.

وجاءت سنغافورة في الترتيب الـ 160 من أصل 180 دولة في أحدث مؤشر لحرية الصحافة حول العالم نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود".