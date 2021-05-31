كرواتيا تخصص مليار يورو لشراء 12 طائرة مقاتلة رافال مستعملة من فرنسا

كشف رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، أن حكومة بلاده اتخذت قرارها بشراء 12 طائرة مقاتلة مستعملة من طراز "رافال إف-3 آر" الفرنسية الصنع لمصلحة سلاح الجو في البلاد.

ونقلت دورية "ديفينس نيوز"، المعنية بالشؤون العسكرية، عن بلينكوفيتش قوله في بيان رسمي حكومي "إن عملية شراء الطائرات القتالية المتعددة المهام ستقوي من مكانة كرواتيا كعضو في حلف شمال الأطلنطي (الناتو) وشريك داخل الاتحاد الأوروبي. ولأول مرة سنصل بمخصصات، تعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لتقوية قدراتنا الدفاعية".

تصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 999 مليون يورو (بما يعادل نحو 2ر1 مليار دولار أمريكي)، وستغطي، إلى جانب قيمة المقاتلات، منظومات التسليح المزودة بها، وقطع الغيار، والخدمات اللوجيستية والتدريبية، وفي أعقاب قرار رئاسة الوزراء الكرواتية، من المقرر أن تجري حكومة زغرب مفاوضات مع باريس بشأن تفاصيل الصفقة.

بموجب الصفقة المزمعة، ستقوم فرنسا بتسليم كرواتيا أول دفعة مكونة من ست مقاتلات ذات المحركين في عام 2024، فيما ستسلم الست المتبقية في العام الذي يليه. وتتضمن الصفقة تسليم مقاتلات "الرافال" الفرنسية الاثنتي عشرة بينها 10 مقاتلات ذات مقعد واحد، ومقاتلتان ذات مقعدين.

كانت وزارة الدفاع الكرواتية قد أعلنت في عام 2018 عن عزمها شراء طائرات إسرائيلية مستعملة من طراز "إف- 16"، غير أنها عادت وأعلنت في مطلع عام 2019 عن إلغائها القرار، وأعادت عرض الشراء مرة أخرى.