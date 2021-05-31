تقيم الدكتورة رودينا ياسين ابنة الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوى، ورشة عمل تحت عنوان "ليطمئن قلبي"، في الثالثة من ظهر يوم السبت ٥ يونيو المقبل، بقاعة مناسبات مسجد الدكتورة عبلة الكحلاوي بمنطقة القطامية.

وعن الورشة تقول الدكتورة رودينا ياسين، إنها تهدف إلى التعرف على الطريق الآمن إلى سكينة القلب، وما يسكن القلب من نوايا الأفعال والمشاعر، والسماح بالعفو والأمر بالحب، وكيف يصبح قلبك هو بطاقتك التعريفية، وماذا لو كان العطاء للآخرين يملأ نفسك أولا.

وأضافت ياسين أن الورشة تمكن من التعرف أيضا على استراتيجية انعاش القلوب، وما هو التفعيل الصحيح لحسن الظن بالله، وكيف تهزم أفكارك السلبية ليطمئن قلبك، وممارسة الامتنان لكل ما تملك.

يذكر أن الدعوة عامة لحضور الورشة، مع الالتزام بتنفيذ الاجراءات اللازمة لمواجهة خطر فيروس كورونا، والالتزام بالنسبة المسموح بها للقوة الاستيعابية.