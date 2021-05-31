ارتفاع نسبة التدخين السلبي بين 30% من اليابانيين وسط تفشي فيروس كورونا

قال أكثر من 30% من الأشخاص في اليابان الذين يعيشون مع مدخنين إنهم تعرضوا لمزيد من التدخين السلبي منذ بداية جائحة فيروس كورونا الجديد بسبب انتشار العمل عن بعد.

وأفاد استطلاع للمركز الوطني للسرطان في اليابان، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" اليوم الاثنين، بأنه من بين 1000 مدخن ونفس العدد من غير المدخنين الذين شملهم الاستطلاع في مارس الماضي، شهد 33.7 % من 258 من غير المدخنين الذين يعيشون مع مدخنين زيادة في التعرض للدخان السلبي.

من جانبه، قال كيمياسو هيرانو الباحث في المركز، إن حقيقة أن الناس يقضون المزيد من الوقت في المنزل تثير "مخاوف بشأن الآثار الصحية السلبية" للمدخنين السلبيين المعرضين لخطر المرض والإعاقة والموت.

وأضاف أن "25.3% من المدخنين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يريدون الإقلاع عن التدخين لتقليل احتمالية ظهور أعراض حادة لـ كوفيد-19"، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بكوفيد من غير المدخنين.