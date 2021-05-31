 ارتفاع نسبة التدخين السلبي بين 30% من اليابانيين وسط تفشي فيروس كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 31 مايو 2021 11:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع نسبة التدخين السلبي بين 30% من اليابانيين وسط تفشي فيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 31 مايو 2021 - 11:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 مايو 2021 - 11:25 ص

قال أكثر من 30% من الأشخاص في اليابان الذين يعيشون مع مدخنين إنهم تعرضوا لمزيد من التدخين السلبي منذ بداية جائحة فيروس كورونا الجديد بسبب انتشار العمل عن بعد.

 

وأفاد استطلاع للمركز الوطني للسرطان في اليابان، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" اليوم الاثنين، بأنه من بين 1000 مدخن ونفس العدد من غير المدخنين الذين شملهم الاستطلاع في مارس الماضي، شهد 33.7 % من 258 من غير المدخنين الذين يعيشون مع مدخنين زيادة في التعرض للدخان السلبي.

 

من جانبه، قال كيمياسو هيرانو الباحث في المركز، إن حقيقة أن الناس يقضون المزيد من الوقت في المنزل تثير "مخاوف بشأن الآثار الصحية السلبية" للمدخنين السلبيين المعرضين لخطر المرض والإعاقة والموت.

 

وأضاف أن "25.3% من المدخنين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يريدون الإقلاع عن التدخين لتقليل احتمالية ظهور أعراض حادة لـ كوفيد-19"، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بكوفيد من غير المدخنين.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك