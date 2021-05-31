 عبد الحفيظ: اجتماع اتحاد الكرة كان إيجابيا.. والأهلي مع المصلحة العامة للدوري - بوابة الشروق
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عبد الحفيظ: اجتماع اتحاد الكرة كان إيجابيا.. والأهلي مع المصلحة العامة للدوري

محمد الهادي
نشر في: الإثنين 31 مايو 2021 - 9:59 م | آخر تحديث: الإثنين 31 مايو 2021 - 10:08 م

أشاد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي، بأجواء اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية اليوم لمناقشة جدول الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ خلال مداخلة هاتفية عبر إذاعة نجوم إف إم: "النقاش خلال اجتماع اتحاد الكرة كان إيجابيا، الأخير عرض تصوره للفتره المقبلة وكل نادي طرح وجهة نظره والاجواء كانت جيدة".

وأضاف: "الأهلي مع المصلحة العامة للدوري المصري، ومبدأ تكافؤ الفرص حق لكل الأندية، ولكن من غير المنطقي أن يتم معاقبتي لأني مستمر في دوري الابطال وهناك ضغط مباريات واقع على فريقي".

وتابع: "على المستوى الشخصي اتمنى أن الموسم القادم لا يكون من مجموعتين، لا يوجد دوري كبير بهذا الشكل، والدوري المصري كبير، ودوري المجموعتين (مينفعش) وهذا رأيي الشخصي فقط بعيدا عن منصبي".

واختتم: "الموسم المقبل سوف يشهد تكدس كبير في المباريات الدولية والارتباطات، لابد أن يتم ضغط جميع المباريات على كل الأندية بشكل متساوي، حتى لا يشتكي أحد من ضغط المباريات، ويصبح الضغط على الجميع رضوخا للظروف الاستثنائية التي نمر بها".


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