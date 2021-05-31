قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية العرض المسرحي "حلم سعيد" على مسرح قصر ثقافة بهتيم، إخراج محمد علاء الدين، ضمن عروض أندية المسرح عن قصة "العازف الأجير"، للكاتب الروسي أنطون تشيخوف.

ترسخ المسرحية لفكرة أن متعة الحياة، هي في الجهاد والحفر في الصخر من أجل الوصول للحلم، وأن المتعة في الرحلة وليست في الوصول، العرض بطولة أحمد محمود، نور محمد، عبدالحميد منير، محمد علاء، محمد إبراهيم، مصطفى سيد، أحمد منتصر، روان علاء، تقى نصر، موسيقى عبدالعزيز حسن، ديكور إسلام خالد، إضاءة أحمد رمضان، وذلك بحضور لجنة مشاهدة العرض المسرحي المكونة من الناقدة لمياء أنور، والفنان جمال قاسم، والمهندس محمود حفني، والكاتبة شيماء عزت.

ونظم قصر ثقافة الطفل ببنها يوم ثقافي ترفيهي للأطفال تضمن مجموعة من الفقرات، بدأت بورشة حكي لعدد من القصص المتوفرة بمكتبة القصر، تلاها محاضرة عن "البيانو" أعقبها تطبيق عملي مبسط للفنان إيهاب عدروس، بجانب ورشة أشغال فنية.

بينما أعد نادي المواهب بقصر ثقافة بنها ورشة رسم حر للأطفال، فيما بثت صفحة الفرع الرسمية عرض فني لفرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدي.