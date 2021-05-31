العراق: 24 وفاة و4270 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 16 ألفا و 375 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم رصد 4270 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و201 ألف و352 إصابة.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 4990 حالة شفاء جديدة من المصابين بالمرض، ليرتفع عدد حالات الشفاء في البلاد إلى مليون و116 ألفا و456 حالة.

وأشار البيان إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 39 ألفا و380 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 10 ملايين و442 ألفا و991.

وأوضح بيان الوزارة أن العدد الكلي للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 594 ألفا و 927 شخصا.