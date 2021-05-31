فرنسا تقدم 100 ألف جرعة لقاح أسترازينيكا إلى رواندا لتحسين علاقات البلدين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه تم منح رواندا 100 ألف جرعة من لقاحات أسترازينيكا المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19)، كبادرة حسن نوايا في سبيل تحسين العلاقات بين البلدين.

وتسلمت رواندا جرعات اللقاحات، الخميس الماضي، مع وصول الرئيس الفرنسي إلى رواندا في زيارة دولة رسمية استمرت يومين، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رواندية اليوم.

وأعرب الرئيس الرواندي بول كاجامي، عن امتنانه للمنحة الفرنسية، قائلا: "أود التعبير عن شكري لتقديم لقاحات نحن في أمس الحاجة إليها، وبالطبع فإنها أخذت حيزا كبيرا من طائرتكم، فقد كان بوسعكم أن تأتي بأشخاص أكثر على الرحلة ولكنكم فضلتم أن تحضروا لقاحات، لذا فنحن نشكركم جزيل الشكر. فنحن في أمس الحاجة إليها.. فهكذا يكون الأصدقاء حين تحتاجهم".

وتحتاج رواندا على الأقل إلى 13 مليون جرعة لقاح للتطعيم ضد وباء (كوفيد – 19)، لتحقيق هدفها بتطعيم 60 في المائة من سكانها، أي حوالي 5ر7 مليون رواندي بحلول يونيو 2022، وحتى الآن لم يحصل سوى 4% فقط من المواطنين الروانديين على الجرعة الأولى من اللقاح.

وفي الوقت الراهن، تشهد عمليات تسليم الجرعة الثانية من لقاحات أسترازينيكا لكيجالي تأخيرات بعد أن ألغت الهند تصدير اللقاحات نتيجة التصاعد الحاد في عدد حالات الإصابة بفيروس (كوفيد- 19) فيها.

وكان من المفترض أن تتلقى رواندا دفعة لقاحات من معهد سيروم الهندي في مطلع أبريل الماضي، وذلك بموجب مبادرة الوصول العالمي للقاحات كورونا "كوفاكس".

يذكر أن "مركز الطب الحيوي الرواندي" أعلن في أبريل الماضي أن المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينكا سيتعين عليهم الانتظار لأكثر من شهرين قبيل تلقيهم الجرعة الثانية.