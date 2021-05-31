العراق يتسلم نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم بداية يونيو المقبل

قال سفير العراق لدى الصين، شورش خالد سعيد، إن نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني ستصل إلى العراق بداية شهر يونيو المقبل.

وأضاف السفير العراقي، في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الاثنين، أنه "من المنتظر أن تصل نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني إلى مطار بغداد الدولي في يوينو المقبل، وفق تعاقد وزارة الصحة العراقية مع شركة سينوفارم"، مشيرا إلى أن تلك الشحنة ستكون الأولى من أصل مليوني جرعة.

وتفرض السلطات العراقية حظر التجوال الجزئي منذ عدة أشهر في عموم مدن البلاد والذي يبدأ من الساعة التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي، في إطار جهودها للحد من تفشي وباء كورونا.

وأقرت السلطات الصحية العراقية استخدام أربعة لقاحات في البلاد، وصلت ثلاثة منها، وهي "سينوفارم" الصيني و"أسترازينكا" البريطاني و"فايزر" الأمريكي، أما الرابع فهو الروسي "سبوتنك V" والذي لم يصل بعد.