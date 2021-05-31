رئيس الحكومة الليبية: نهدف لإنتاج 3-4 مليون برميل نفط يوميا

قال رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة إن سلطات بلاده تسعى لرفع حجم إنتاج النفط الى 4-3 مليون برميل في اليوم.

ورأى الدبيبة، مخاطبا منتدى الاعمال الايطالي-الليبي المنعقد الاثنين بمقر وزارة الخارجية في روما، أنه من الضروري في ليبيا "إعادة بناء البنى التحتية في قطاع النفط بهدف إنتاج 3-4 مليون برميل في اليوم"، وفقا لوكالة "اكي" الإيطالية.

وشدد على ضرورة إعادة "إطلاق جميع قطاعات اقتصادنا"، مشيرًا إلى أن إيطاليا أفضل شريك يمكن التعاون معه لتحقيق هذا الهدف، معلنا أنه جاء إلى إيطاليا لرؤية "الخطوات المستقبلية التي يمكننا اتخاذها معًا".

وظل إنتاج المؤسسة الوطنية الليبية للنفط على حدود 1.3 مليون برميل يوميًا، بينما كان 1.6 مليون برميل قبل الاطاحة بنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.