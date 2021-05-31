الملكة إيزابيث تلغي خطط رئيس الوزراء لإطلاق اسم الأمير الراحل فيليب على يخت ملكي

ألغت الملكة إليزابيث خطط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لإطلاق اسم الأمير الراحل فيليب -دوق أيدنبرج- على يخت ملكي جديد تبلغ قيمته 200 مليون جنيه استرليني.



وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الاثنين، أن جونسون كان يعتزم تسمية اليخت الملكي الذي من المخطط ان يستخدم لاجتماعات مجلس الوزراء والمحادثات الدبلوماسية، والتي من المقرر أن ينتهي بناؤه في 2022.



وذكرت مصادر في القصر الملكي، أن الملكة الزابيث التي تبلغ من العمر 95 عاما لن تستخدم اليخت الملكي نظرا لكبر سنها، وأن اليخت سيكون أول سفينة رئيسية وطنية منذ السفينة "بريتانيا" والتي تم إيقاف تشغيلها في عام 1997، والتي كانت تستخدم لشهر العسل والرحلات الملكية.



وكان الأمير الراحل فيليب قد توفي في شهر أبريل الماضي عن 99 عاما.