قال رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، المهندس شريف الشربيني، إنه سيتم طرح 10 محال تجارية بمساحات تتراوح من (32م : 95م) للبيع بالمزاد العلني بالسوق التجارية (VALLEY Center) بالمجاورة الأولى بالحي السكني الثالث (R3)، مشيرا إلى أنه يتم بيع كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بمقر جهاز المدينة الكائن بالمجاورة الأولى بالحي السكني الثالث (R3)، حتى عقد جلسة المزاد غدا الثلاثاء.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، في بيان اليوم، أن المحال المطروحة تشمل خدمات (محل خضراوات - محل حدايد وبويات وسباكة- مكتبة - مخبز بلدي- مطعم- مخبز أفرنجي- جزارة- صيدلية- سوبر ماركت- حلاق).

وأكد أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية عند انعقاد جلسة المزاد تجنبا للإصابة بفيروس كورونا بين الحضور، مشيرا إلى أن طرح المحال يأتي استكمالا لتوفير الخدمات الضرورية لقاطني الحي، وخاصة المجاورات التي تم طرح وحدات بها وجارٍ حاليا تسليم المواطنين لتلك الوحدات.