قالت الفنانة منى زكي، إن مشهده المنولوج الخاص بها في المحكمة لم يكن ضمن أحداث المسلسل ولكن تم إضافته بعد ذلك، مشيرة إلى قلقها منه لأنه كان يتضمن حوارًا كبيرًا وهي لا تجيد الحفظ.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، صباح الاثنين، أنها كانت ترغب بتأديته المشهد كما هو مكتوب بالضبط لأن الحوار كان مؤثرًا للغاية، كما أنه يشمل رواسب كثيرة تعلمها الجميع منذ صغره.

وأعربت عن سعادتها بالصدى الكبير الذي حققه مشهد الاغتصاب الزوجي، مضيفة أنها تربي بنتها على أن جسدها ملكًا لها ولا يحق لأحد أن يعتدي عليها حتى لو كان زوجها.

وعن شعور زوجها الفنان أحمد حلمي عند مشاهدته لها في المسلسل، ذكرت أنه تفاجأ بها كثيرًا وأعجب بأداء كل فريق العمل، معقبة: «كان بيشدني من خدودي وبيبرقلي».

وتوجهت بالشكر لشركة الإنتاج ورئيسها سعدي جوهر، الذي وفر لهم جميع الإمكانيات ليخرج العمل بالصورة الكاملة، مازحة عن نجاح المسلسل: «إحنا الوحيدين إللي مكتبناش تريندج في رمضان».

وأوضحت أنها لم توقع بعد أي أعمال درامية، لافتة إلى أنها تفكر حاليًا في التواجد بصورة أكبر، خاصة أنها أحيانًا ما تندم على الفترات التي لم تعمل فيها.