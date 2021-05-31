العثور على جثة شاب مقتولا في أرمنت بالأقصر

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عثر أهالي نجع أبو حليمة، التابع لمركز أرمنت بالأقصر، على جثة شاب في العقد الثاني من عمره وبها أثر ذبح في الرقبة، وذلك وفق مصدر أمني لـ"الشروق".

وأوضح المصدر أن تفاصيل الحادث تعود إلى تلقي اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، إخطارا يفيد بعثور أسرة تقطن بنجع أبو حليمة بمركز أرمنت على جثة "أحمد.ج.د" ٢٨ عام على أريكة أمام منزل العائلة وبها أثار ضرب وذبح في الرقبة.

وأضاف المصدر أن أسرة الضحية قامت على الفور بإبلاغ شرطة النجدة، وتم تشكيل فريق من مباحث أمن الأقصر لإجراء التحريات ومعرفة ملابسات الحادث، لضبط الجاني بأقصى سرعة.

وأشار إلى أنه حتى الأن لم يتم استخراج تصريح الدفن انتظارا لتقرير الطبيب الشرعي.