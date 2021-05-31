قررت "مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية" عودة عروض الصوت والضوء بالمواعيد الصيفية في مناطقها الخمسة «الأهرامات، أبو سمبل، الكرنك، فيله، إدفو» مع التشديد على استمرار تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية خلال التواجد في ساحات العروض.

وقال محمد عبد العزيز العضو المنتدب للصوت والضوء، إنه عقب إعلان اللجنه العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالعودة للعمل بالمواعيد الصيفية، قد تقرر تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء إعتبارا من الثلاثاء أول يونيوعلى أن تكون فى منطقتى الأهرامات وأبوسمبل الساعة السابعة والنصف مساء ومناطق إدفو والكرنك وفيلة الساعة السابعة مساء.

وأضاف عبد العزيز، في بيان له، أنه سيتم الإلتزام بكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واستقبال 50% من القدرة الاستيعابية لساحات العروض.