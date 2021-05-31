تبرئة شرطي ألماني من تهمة القتل غير المتعمد لمسن هدده بسلاح وهمي

برأت محكمة محلفين في مدينة بوخوم غربي ألمانيا، اليوم الاثنين، شرطيا من تهمة القتل غير المتعمد لمسن هدده بسلاح وهمي.

كان الشرطي أطق الرصاص على المسن 74 عاما فقتله قبل عامين ونصف العام بعد أن هدده الرجل العجوز بقداحة على شكل مسدس.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الشرطي افترض خطأ أنه صار في موقف يتعين فيه الدفاع عن نفسه، مشيرة إلى أنه من غير الممكن تحميله هذا الخطا من الناحية القانونية، وأضاف قاضي المحكمة أن المفترض أن "للمدعى عليه تصرف انطلاقا من افتراض تعرضه لهجوم يهدد حياته".

وحدثت الواقعة محل الدعوى في 16 كديسمبر 2018 عندما هرعت الشرطة إلى مسكن المسن وذلك بعد أن أبلغ أحد الجيران بحدوث إخلال للسلم العام، وذكرت المحكمة أن الرجل المسن تحول فجأة إلى سلوك عدواني أثناء وقوفه على الرصيف وسحب السلاح الوهمي من جيبه ووجه نحو الشرطي.