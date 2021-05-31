الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كورونا في الهند سببه عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية

شددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، على أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كان سببًا في ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في الهند.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، وفقًا لقناة "العربية"، أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أخطر من متحورات فيروس كورونا، مشيرة إل أن سلالة فيتنام الجديدة من فيروس كورونا، لا تزال تحت الدراسة، وأن التعاون الدولي ضروري لتوزيع لقاحات كورونا.

ولفتت المنظمة إلى أن الإمارات منحت اللقاح لنحو 80% من الفئات الأكثر عرضة للخطر، موضحة أن الوضع الوبائي لكورونا في منطقة شرق المتوسط في تحسن.