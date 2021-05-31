 «أنصار الله» ترد على اتهامات التحالف العربي بفبركة عملية جازان بإعلان استعدادها لتبادل الجثامين - بوابة الشروق
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«أنصار الله» ترد على اتهامات التحالف العربي بفبركة عملية جازان بإعلان استعدادها لتبادل الجثامين

رويترز
نشر في: الإثنين 31 مايو 2021 - 6:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 مايو 2021 - 6:01 ص

علقت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، على اتهام التحالف العربي لها بـ"الفبركة الإعلامية" حول تنفيذها عملية عسكرية في محور جازان، معلنة "الاستعداد لتبادل جثامين قتلى العملية".

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في الحركة، محمد علي الحوثي في تغريدة عبر "تويتر" مخاطبا التحالف العربي: "إذا كانت مشاهد عملية جازان أوصلت الرعب بكم إلى عدم استيعاب حقيقتها، فكيف ستصفون العمليات والمشاهد القادمة"​​​.

وأضاف: "ولمن يشكك حاضرون بالتبادل مع دول العدوان (في إشارة إلى الدول المشاركة في عمليات التحالف العربي) بالجثامين عبر الصليب الأحمر".

ودعا القنوات المشككة في صحة المشاهد التي بثتها "أنصار الله" بشأن عملية محور جازان، إلى "أجراء مقابلة مع من ظهرت صورهم في المواقع من جنود"، معتبرا ذلك "محك حقيقي لإثبات عكس ما نشر من عمليات جيزان".

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