تشكيل أسوان لمواجهة المصري في الكأس

أعلن الجهاز الفني لفريق أسوان تشكيل الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وضم تشكيل أسوان كالتالي: «خالد وليد، أحمد الصغيري، محمد اسامة، أحمد خالد، هيثم الفيل، محمد العشري، عمرو الحلواني، أحمد عبد الظاهر، عبدالعزيز موسى، محمد شبانة، محمد جابر ميدو».

ووصل المصري إلى دور الثمانية بعد تغلبه على طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ16 للبطولة، في حين صعد أسوان بعد تغلبه على الجونة بهدف نظيف.

يذكر أن مسؤولو أسوان، برئاسة أحمد سليمان، رصدوا مكافآت خاصة للاعبين من أجل تحفيزهم على تخطى عقبة المصري.