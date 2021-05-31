تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3515 شاحنة.

وذكرت هيئة الميناء -في بيان اليوم الإثنين- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 28 ألفًا و782 طنا تشمل : 1570 طن فوسفات و21485 طن يوريا و4700 طن مخلفات علف بنجر و1027 طن كسب صويا، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25 ألفا و424 طنا تشمل: 6622 طن ابلاكاش و1904 أطنان خشب زان و12025 طن ذرة و4862 طن قمح.

وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات 987 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وكرواتيا ومالطا وإيطاليا وسنغافورة والصين والهند وبنجلاديش وسريلانكا وسلوفينيا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 386 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2990 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 177 ألفا و819 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص67 ألفا و823 طنا، كما غادر قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 50 حاوية.