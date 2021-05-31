 حماس تعقيبا على احتمال تشكيل حكومة جديدة بإسرائيل: لا نراهن على أية متغيرات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس تعقيبا على احتمال تشكيل حكومة جديدة بإسرائيل: لا نراهن على أية متغيرات

د ب أ
نشر في: الإثنين 31 مايو 2021 - 9:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 مايو 2021 - 9:05 ص

قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، إن حركته لا تراهن على أية متغيرات داخل إسرائيل، في ظل احتمال تشكيل حكومة جديدة لا تضم رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

ونقلت وكالة "معا" الفلطسينية عنه القول: "جميعهم نتاج مشروع احتلالي يهدف إلى تثبيت أركان الاحتلال على حساب الحق الفلسطيني".

وأضاف أن "هوية أي حكومة إسرائيلية قادمة لن تغير من طبيعة الصراع مع هذا المحتل، واعتباره كيانا احتلاليا يجب مقاومته، ولن تؤثر في المسار النضالي والكفاحي لشعبنا حتى دحر هذا الاحتلال".

وقال: "إننا نعول على إرادة شعبنا وعدالة قضيته ومقاومته المستمرة والمتصاعدة كحق مشروع في الدفاع عن حقوق شعبنا ومواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته كافة".


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